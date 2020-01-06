全球經貿戰：法國警告特朗普 勿報復數碼稅
2020年01月06日 20:49
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外國媒體報道，法國財政部長勒邁爾警告，美國不要對法國即將推出的數碼稅採取任何報復行動。
他說：「如果美國人決定繼續對數碼稅實施制裁，在這種情況下，我們將採取報復行動，包括立即聯繫世貿組織(WTO)。」他又稱，已就這個問題致函美國談判代表，將與美國財長姆紐欽進行電話討論。
所謂數碼稅，是法國在2019年7月批准對為法國消費者提供數碼服務的企業，加徵3%稅項，對象是全球收入在8.3億美元以上，以及在法國年收入超2,700萬美元的科技公司。美國科技巨企蘋果公司、Facebook，以及亞馬遜等公司均受此影響。
作為對法國徵收數碼稅的報復，美國政府去年12月2日表示，擬對價值24億美元的法國香檳、手袋，以及其他產品徵收最高達100%的懲罰關稅。
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