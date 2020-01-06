737 Max拖累！傳波音需集資 或涉近400億元
2020年01月06日 20:51
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外國傳媒報道，繼波音737 Max機型停飛後，波音公司正尋求籌集額外資金，以助力增強公司財務資源。
報道引述消息人士報道，雖然截至去年第3季止，波音擁有約200億美元的可用資金，但737 Max危機導致的成本卻不斷攀升。
波音公司在停止生產737 Max機型。該機型在接連發生兩次墜機事故後，尚未獲得復飛批准。儘管停產降低了一些成本，但也意味着等待已完工飛機的付款時間更長。波音公司還面臨受到737 Max停飛困擾的航空公司，以及空難遇難者家屬的賠償要求。
報道指，分析師預計波音公司將額外籌資最多50億美元(約390億港元)，以幫助公司支付上半年可能超過150億美元的開支。資金將幫助維護737 Max的生產設施和已完工的飛機，以及完成以40億美元收購巴西航空工業公司客機業務80%股份。
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