理財Campus：追揸物管股　醒你5大貼士

去年受中美貿易戰及香港社會動盪影響，貿戰敏感股及「本地薑」股份表現遜色，但輕資產的物業管理股卻大幅跑贏。今年分析員繼續看好物管股，並建議投資者嚴選個股追入，現就從5方面，為大家分析哪隻股份值博：

【升幅最勁：雅生活全年漲倍半】

他補充，相關的收購價非常便宜，而且被收購的兩家公司均是大型物業管理公司，有望與雅生活現有業態、區域有效互補，提升管理規模及盈利能力，預計該股股價今年能衝破30元，未來3年盈利增速會維持20至30%。

【市值最大：碧桂園服務600億】

耀才證券研究部副經理譚智樂稱，物業管理市場集中度會不斷提升，規模愈大的企業會變得更大。據中指院資料，在中國物業管理公司中，物業服務百強企業在管面積的集中度由2014年的19.5%，升至2018年的38.9%，複合年增長率為4.9%。2014至2018年物業服務百強企業前十名平均純利的複合年增長率，高於物業服務百強企業的行業平均水平。

公司截至去年6月30日止6個月，毛利率按年增加0.2%至39.2%，較同行一般毛利率高。不過，如果細看各業務表現，其佔收入超過七成的物業管理服務之毛利率明顯較低，僅得35.7%，反映其受人均僱員成本剛性上漲及有限的管理費所拖累。

【「阿媽」最強：中海物業母企重磅】

截至去年6月30日止6個月，中海物業的物業管理服務收益佔總收益80.8%，較前年同期增23.1%至19億元。管理的總建築面積亦增至1.42億平方米，較前年同期增7.9%。

惟投資物管子公司時要注意，由於中國法律規定委任物業管理公司一般須經過招標及投標程序，所以其無法確保獲母公司聘用，作為其所開發的任何物業之物業管理服務提供商。

【前景最優：奧園健康憧憬併購】

奧園健康最新業績報告提到，將透過戰略收購、投資以及內生增長擴充物業管理服務組合。同時，將基於在大健康分部的業務優勢，探索開展出一個新的輕資產業務模式，包括大健康產業諮詢及投資業務。另外，其奧園中醫會打造「互聯網+中醫」服務，把更多的中醫健康生活方式和理念植入社區，提供便捷、智能及有趣的新中醫服務。

潘彥銘提醒，這兩家公司為半新股，投資者宜花多一年時間觀察其財務報表有否含「水分」，再判斷其前景。

【新股最熱：保利物業超購222倍】

譚智樂稱，保利物業股價上市首日飆29.2%，或多或少受新股熱潮帶動，而央企在管制及業務拓展上有更多制肘，預計股價最高升至50元，投資者可伺機獲利離場。

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