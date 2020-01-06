大摩警告：勿以為美經濟好　等於特朗普必連任

美國財經媒體彭博報道，摩根士丹利策略師警告，投資者若認為，美國經濟強勁將確保現任總統特朗普能連任，應謹慎考慮。

該行指，在訪談的投資者當中，最普遍的誤解是穩健的經濟增長可確保總統連任。然而，對於11月大選，該行的建議是：被動、不主動，讓合理的政策道路指導您。

事實上，總統大選經驗法則的關鍵統計問題是樣本很小，由二次大戰後，競選連任的候選人不到12人。就此，摩根士丹利表示，從此類樣本中得出廣義推論，必然存在統計有效性的問題。

對於特朗普，另一個問題是，經濟狀況良好時總統會連任的普遍看法，與淨支持率為負的現任總統會輸的公認理念相左。

大摩指出，並沒有良好經濟等於現任總統必定連任的先例，但有民調差的情況下，現任總統敗選的先例。統計說明良好的經濟狀況可能是連任的必要條件，但不足以證明是充分條件。

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