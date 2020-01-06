【投資須知】唔想定存人幣賺息蝕價？睇實兩個時機...

在岸人民幣於2019年貶值1.44%，有敍做人民幣定期存款的存戶，險「賺息蝕價」。踏入新一年，有銀行下調人民幣定存息，銀行家更預告，農曆新年後，勢迎來新一波「減息潮」，意味面對匯價貶值風險，可作緩衝的利息空間更少。理財專家則認為，投機者可趁人民幣貶至7.05兌每美元時(每百港元兌約90.3元人民幣)，逐步買入人民幣。

人民幣跌跌不休，敍做定存的市民飽食「匯價驚風散」。上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉表示，該行敍做人民幣定期的客戶，普遍本身已持有人民幣，客戶一般敍做3個月期或以下的短期人民幣定存。同時，由於擔心匯價風險升溫，仍有意將港元兌換至人民幣的客人較少。

【時機一：農曆新年前】

值得留意的是，該行周二(7日)起下調人民幣存息，減幅介乎15至30點子，3個月期年息為2.7厘。陳志偉預告，農曆新年過後，人民幣存款利率有機會進一步向下，坦言現水平已甚具吸引力，定存到期或手上持有人民幣者宜把握敍做良機。

【時機二：睇實7.05水平】

至於手上並無持有人民幣者，晉裕環球資產管理投資分析師黃子燊認為，目前毋須急於兌換，如有意進場的投機者，可於人民幣跌至7.05水平時開始分注買入，並提醒人民幣前景未完全明朗，宜考慮短期為妙，「不值得因為多數十點子的回報，而承擔更大匯價風險」，否則令定存得不償失。

中美角力左右人民幣匯價，他形容雙方貿易談判漸步入「蜜月期」，認為人民幣中短期靠穩，然而，當時間愈逼近美國大選，人民幣勢愈見反覆，料今年全年徘徊6.8至7.3水平(每百港元兌約87至93元人民幣)。

事實上，去年8月至10月期間，人民幣長時間徘徊七算以下水平，最弱見7.1876。他認為，內地當局多次表明無意「保七」，倘若人民幣年內再跌穿七算，亦屬預期之內，料市場不會湧現恐慌情緒。

摩根士丹利中國市場策略師王瀅認為，今年中國宏觀逆周期政策力度不減，經濟周期呈溫和復甦，預期人民幣輕微趨強，年底可見6.85(每百港元兌約87.8元人民幣)。瑞銀亦料人民幣今年內有望上試6.8，年內人民幣的投資收益，可望較美元高一個百分點。

在岸人民幣周一(6日)表現平穩，收市跌29點子，報6.9745，離岸人民幣於亞洲時段收報6.9728。

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