【樓舖齊冧】私樓平過居屋　外籍業主撤資　舖租瀉逾六成

踏入2020年，雖然樓市仍有創新高成交個案，但減價盤畢竟佔多數，有屯門私樓呎價更低過未補價居屋。舖市亦因零售寒冬而須大幅劈租，或許過了農曆新年後，相關個案會大幅增加。

【屯門海景花園呎售不足8千元】

屯門私樓呎價跌破8,000元，平過未補價居屋。祥益邱家邦稱，單位為海景花園4座低層A室，實用面積582方呎，日前獲區外首置客洽購，原業主擴闊議價空間，累積減價65萬元，單位終以465萬元成交，呎價7,990元。呎價料為2018年初後低位。

據了解，同區居屋龍門居一個低層三房單位，實用面積592方呎，日前於未補價第二市場售480萬元，呎價8,108元。

【港圖灣業主低14%沽貨離港】

社會亂局未止，有外籍業主撤資離港。土瓜灣港圖灣一個全海景單位，業主劈價170萬元，僅以980萬元沽出，低市價約14%，以實用面積602方呎計，呎價16,279元。

中原吳子麟稱，該屋苑成交一向不多，上述易手的低層Ｂ室，以兩房間隔，另設工人房，最初叫價1,150萬元放售。原業主為外國商人，因為近月局勢影響在香港的生意，故賣樓回流。他去年底曾以低市價水平沽出同項目另一個單位，剛再劈價沽貨，持貨6年僅帳賺48萬元，升值不足半成。

事實上，自按揭保險樓價上限調升至1,000萬元或以下，不少減價盤以此為支持位。市場消息透露，灣仔尚翹峰二座低層單位，實用面積451方呎，去年中叫價1,250萬元，其後平均每個月減價約50萬元，近日終售980萬元，呎價21,729元。

美聯王子超亦表示，上水皇府山8座低層Ｂ室，實用面積791方呎，開價1,050萬元，減至938.8萬元獲同區換樓人士承接，呎價11,869元，低市價約6%。

【東環又錄明賺實輸】

東涌東環則再錄蝕使費個案，該行陳贊強表示，屋苑2A座連平台三房戶，實用面積535方呎，以755萬元易手，買家為外區換樓人士，呎價14,112元，單位4年僅升值約2%。

此外，豪宅同樣要減價才獲承接，中原吳啟業表示，大埔康樂園18街雙號屋，實用面積1,389方呎，開價2,480萬元，累減230萬元，以2,250萬元沽，呎價16,199元。原業主於2013年以2千萬元入市，7年漲幅約12.5%。

【銅鑼灣舖租高位累挫八成】

零售業市況持續惡化，主要購物區街舖租金大跌。銅鑼灣波斯富街一個交吉半年地舖，僅以每月約16萬元租出，較舊租大幅回落近六成半，成交呎租低至約160元。

中原商舖租賃部黃新宇表示，上述舖位為波斯富街70號地下，面積約1,000方呎，最新租金是內衣店。該舖前租客為電訊商戶中國移動，每月租金約45萬元，但於去年中遷出。直至2019年8月份曾獲藥房以每月20萬元承租，惟最終撻租。

據了解，該舖於2013年至2016年零售高峰期時，租金曾高達80萬元，若以此計算，該舖最新租金累積回落約八成。

另外，市場消息透露，同區羅素街一個雙號地舖，面積約3,000方呎，數月前以月租約130萬元租予連鎖珠寶金行，並已在上月交舖。不過，新租戶見近月市況不穩，決定押後至農曆新年後才展開裝修工程，估計商戶損失至少1個月租金。

近年健身中心商戶租客有上升趨勢，資料顯示，核心區中環皇后大道中雙號商業物業地下、一樓及二樓共三層，獲該類公司以每月逾171萬元預租，租約期由今年10月至2024年10月，為期4年，並有3年續租權。

該物業樓面共22,434方呎，是次成交呎租約76元。據悉，上述物業原業主於2018年以4.42億元購入，即上述物業租金回報率達約4.6厘。

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