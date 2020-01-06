夜市UPDATES：美股跌幅大為收窄　港夜期靠穩

中東局勢在美股周一(6日)早段影響不算大，跌幅更逐步收窄，道指目前報28,509點，跌125點或0.44%；標指報3,222點，跌12點或0.38%；納指報8,980點，跌40點或0.45%。港股期指夜市更未跟隨外圍調整，目前報28,240點，升57點，高水14點。

美伊衝突消息傳出後，瑞銀策略師指出，單一地緣政治風險往往不足以導致市場持續低迷，但仍建議投資者按兵不動。

美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「伊朗永遠不會擁有核武器。」

中東局勢周一在亞洲時段引爆全球避險需求，期金格攀升至6年多以來最高水平，目前升幅略為收窄，報每安士1,578美元，升1.67%。紐約期油價格在亞洲時段創逾8個月高位，現時升幅亦縮，報每桶63.48美元，升0.68%；布蘭特期油曾大漲逾3%，升破每桶70美元，現報每桶69.27美元，漲0.98%。

歐洲股市低開低走，德國DAX30指數一度跌超過2%，法國CAC指數及英國富時100指數分別跌近1%，惟目前跌幅亦見收窄。

【22:30】中東局勢不斷升級，美股繼上周五急挫後，周一早段進一步向下，道指低開216點，報28,418點，納指再跌77點至8,943點。

受油價急升拖累，航空股尤其受壓，美國航空股價低開1.46%，至27.24美元。相反，能源股股價向上，美國第二大石油公司雪佛龍股價升0.31%至121.39美元。

有報道指，波音公司或需發債集資，以應付737 Max危機，波音亦被要求加強機師訓練，消息拖累波音股價跌1.11%至329.08美元。

ING策略員Chris Turner表示，伊朗報復美國攻擊的威脅令投資者保持警惕，投資者目前保持觀望。

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