【財經評論】銀行估價趨保守　樓市前景愁上愁

環球金融市場以歡欣結束2019年，原預期旺勢延至今年初，惟美國總統特朗普再次出其不意，中東局勢驟然風起雲湧，油價應聲突飆，若未能快速緩和，將拖累各地通脹升溫。只要市場對低息預期降溫，加上香港社會動盪早令經濟五勞七傷，隨時觸發樓市骨牌式下挫，負資產夢魘恐重臨之餘，只要銀行「落雨收遮」，情況就不堪設想，尤其目前藍籌屋苑估值急挫，實不得不防。

資料顯示，隨着社會不安及全球經濟放緩，部分藍籌屋苑估值已由去年高位累挫近一成，銀碼較高的動輒跌價逾百萬元，即使受用家歡迎的「上車盤」估值也錄跌幅，反映銀行趨保守。

事實上，香港銀行業「龍頭」滙豐去年已表明，會就可能出現的信貸損失作出準備。這正正預示今次香港經濟寒冬的凜冽程度將遠超想像，業界正在「打底」，估計拖欠、壞帳、破產等情景會接踵而來，形勢甚為嚴峻。過往每當經濟不景氣，家庭及企業的信貸需求自然減少，令佔據銀行主要收入來源的淨利息收入下跌，同時業界又要面對已貸出的款項有拖欠及壞帳問題，有機會提早追數，即俗稱「落雨收遮」，往往成為加速樓市崩潰的導火線。

誠然，倘銀行「落雨收遮」，亦不無道理！周一(6日)再有數據顯示，香港上月採購經理指數(PMI)雖然由去年11月的38.5回升至42.1，惟距離50的盛衰分界線仍遙遠，令整季PMI平均值僅40，乃過去廿一年半有調查紀錄以來最低，同時預示上季香港整體經濟恐萎縮約半成。在衰退加劇下，企業不得不削支裁員，由於遇着聖誕及農曆新年的消費「黃金檔期」，估計真正的結業裁員潮將在2月接踵而至，屆時樓市無可避免受壓。

有大型代理行預計，今年整體樓價將呈U形走勢，上半年先跌後回穩，下半年或回升，令全年拉勻升約半成，惟先決條件是經濟好轉。可惜的是，以目前狀況來看，實難看到經濟很快見底反彈，內傷不在話下，外患更愈添愈多，近有新型病毒，遠有中東戰事。別以為油價急飆事不關己，數據顯示現時全球每日原油需求約一億桶，單是亞太區就佔了逾35%，惟區內亦是全球產油量最少的地區，佔環球總產量不足10%，故油價長期居高不下是會扯高通脹，而香港經濟又處於收縮，正正符合蕭條定義。

不少人認為，香港如今形勢較亞洲金融風暴及「沙士」時更差，而1997年至2003年正值負資產悲劇，置業人士宜多留意銀行部署。

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