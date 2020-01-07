陳蓓敏：閱文不妨先行食胡
2020年01月07日 00:05
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上周五美股因中東地緣政治局勢緊張，吞掉周四的升幅，道指仍然立於28,600點以上。布蘭特期油升至逾70美元水平，紐約期油達64美元。除了中東局勢，投資者緊貼追蹤中美貿易協議簽訂日期，和本周公布美國就業數據。美國聯儲局公布會議紀錄顯示，目前的利率立場將維持一段時間，重新討論約在年中前後。特朗普於2020年開局，即對伊朗「開壇作法」，把對他有機會被彈劾一事，移型換影地轉移了目標。
人行上周舉行工作會議，表示首重「保持穩健貨幣政策靈活適度」，市場預期年內會有兩次降準機會，約共1.5%空間。面對宏觀經濟不明朗，中央料續出招減低企業成本。港股自高位回落，兩日累跌約700點。若周一晚美股反彈做好，恒指料再於28,400至28,500點水平徘徊。
雖然新地(00016)新盤銷售理想，但社會動盪未見平復，再加上疫潮又起，令到人心惶惶。本地相關經濟股份難吸引投資者興趣。反之，與內地新經濟相關的股份則較受注視。恒指公司將就同股不同權和第二上市股份應否納入恒指，進行市場諮詢，五月會有季檢結果。建議阿里巴巴(09988)可候低在208元水平吸納，止蝕194元。近期受資金追捧下，新經濟股份走勢亮麗，早前推介閱文(00772)已抵目標價，建議先行套利。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)
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