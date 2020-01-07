陳蓓敏：閱文不妨先行食胡

上周五美股因中東地緣政治局勢緊張，吞掉周四的升幅，道指仍然立於28,600點以上。布蘭特期油升至逾70美元水平，紐約期油達64美元。除了中東局勢，投資者緊貼追蹤中美貿易協議簽訂日期，和本周公布美國就業數據。美國聯儲局公布會議紀錄顯示，目前的利率立場將維持一段時間，重新討論約在年中前後。特朗普於2020年開局，即對伊朗「開壇作法」，把對他有機會被彈劾一事，移型換影地轉移了目標。

人行上周舉行工作會議，表示首重「保持穩健貨幣政策靈活適度」，市場預期年內會有兩次降準機會，約共1.5%空間。面對宏觀經濟不明朗，中央料續出招減低企業成本。港股自高位回落，兩日累跌約700點。若周一晚美股反彈做好，恒指料再於28,400至28,500點水平徘徊。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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