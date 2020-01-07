梁冠業：美國大選年　聯儲幣策焗寬鬆

中美貿易談判進展繼續良好，美國總統特朗普更表示將在1月15日與中國簽署首階段協議。儘管直到目前兩國都未曾透露協議的細節，包括中國將購買多少美國農產品、知識產權所牽涉的範疇或科研技術等問題。但依目前的情況來看，雙方達成首階段協議的成數相當高，不論美方或中方官員，都確切地將時間表敲定下來，而同一時間，美國於中東醞釀開闢戰線，特朗普分身不遐之時，預計中美貿易首階段協議出現新變數的機率不會變得太大。

踏入2020年，恒指迎來一個好開始，暫時仍然站穩在兩萬八關口以上。然而，2020年首周，美國總統特朗普下令空襲伊拉克擊殺伊朗軍事將領引發市場擔憂。受消息影響，環球市場投資氣氛迅速轉淡，所有避險資產抽高，包括黃金、日圓和公用股等等。至於，石油股份更因為地緣升溫以及美國原油庫存進一步下降而上揚。

美國上月議息會議紀錄顯示，政策委員於去年12月初對經濟前景感樂觀，惟關注通脹低迷情況。縱然聯儲局暗示2020年利率政策保持不變，但今年正值美國總統大選年，我們認為以特朗普的作風，將不惜代價壓迫或以事情促使聯儲局達成其減息要求，推高股市獲取政績。

去年環球不乏央行都採納貨幣寬鬆政策作刺激經濟之用，如歐洲重啟量化寬鬆操作，東南亞國家央行多次減息等。有鑑於此，預計美國不會落後於其他國家，眼看貨幣持續升值而不設對策，故我們認為美國本年將繼續推動貨幣寬鬆政策，既保持經濟增長，更可繼續拉攏選票。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)

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