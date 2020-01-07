東方日報B2：20大屋苑普遍貶值　太古城估價冧一成

去年樓市先升後回，銀行取態跟隨大市變得審慎。本報追蹤20個大型二手屋苑單位，其中4個的估價較去年高位挫逾9%，全部為十大藍籌屋苑。當中鰂魚涌太古城有兩房戶估值跌至近千萬元，較半年前低105萬元。

上述單位為順安閣低層G室，實用面積580方呎，去年7月估價達1,149萬元，目前為1,044萬元，跌幅9.1%。美聯吳肇基表示，去年下半年不利樓市因素湧現，太古城樓價及交投隨大市回落，價格較高位回落約10%。

他指，希望盡快出貨的業主繼續擴大減幅，吸引部分準買家趕於農曆新年前入市。購買力釋放，該盤本月已錄至少5宗買賣，包括南天閣低層單位，實用面積561方呎，曾叫價1,250萬元，最終劈價約13%至1,088萬元沽出，呎價19,394元。

港島另一指標屋苑鴨脷洲海怡半島，項目2座高層E室，實用面積526方呎，估價為893萬元，相比之前的983萬元，跌90萬元或9.2%。中原盧鏡豪指出，物業1月份暫錄兩宗買賣，個別做價更創近月低位，如30座高層D室僅以約800萬元易手，以實用面積545方呎計，呎價14,679元。而屋苑上月平均呎價已跌至約1.69萬元水平。

至於九龍區屋苑中，以紅磡黃埔花園表現較差，2期16座低層戶，實用面積466方呎，目前估價為792萬元，較去年中高位873萬元，低81萬元或9.3%。太陽物業宏惠強透露，受市況拖累，該屋苑兩房或三房戶做價較去年高峰期，已錄至少約10%跌幅。1月份暫錄3至4宗買賣，標準兩房放盤叫價由660萬元起，若面積較細的「縮則」放盤則約500餘萬元。

而上車指標之一的沙田第一城，一個16座高層戶，實用面積327，最新估價為628萬元，相比去年5月高位低約6%。美聯翁凱傑稱，自從該盤有單位樓價跌穿「五球」後，部分業主已接受現實，議價幅度普遍調升到5至8%，近期即使「無窗台」的實用面積327方呎兩房戶，成交價亦僅約550萬元。隨着叫價回調，近日交投稍為增多，本月錄約5宗買賣。

反觀，部分市區細價屋苑回落幅度輕微。牛頭角淘大花園C座實用面積375方呎中層戶，去年九月估價678萬元，其後曾跌至662萬元，但近期已重上高位。同區得寶花園一個頂層特色戶，實用面積282方呎，現為586萬元，較之前下調1.2%。

不過，他預期，今年小陽春將來去匆匆，故建議有意置業人士，可趁樓價回落5至8%時入市自用。對於代理業前景，黃氏相信，農曆新年後估計將有三分一代理行結業，屆時將採取人退我進的策略進行擴展，有機會收購其他細行，但主要是要人不要舖。

而去年集團積極要求分行業主減租，但情況未如理想，租金平均減幅約5%，不及減免三成的目標，未來或調整貴租分行數目。

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