方保僑：洞悉網絡　避免貽笑大方

以往本港除夕都有煙花匯演，惟今年旅遊發展局指出，基於安全考慮，決定取消煙花匯演，改用加強版「幻彩詠香江」以及網上大抽獎代替，獎品超過2萬份，總值港幣400萬元，抽獎日期及時間為2019年12月31日晚上6時至11點半，參加者需要提供姓名、身份證頭五個字母及數字，以及電話號碼以作認證之用。

事實上，在抽獎未開始之前，就已經有人質疑，在短短五個半小時以內，有大量網民登入網站，系統是否能夠承受這種負荷？

利用電話短訊作為認證的弊處就是，要在短時間之內發送大量短訊，會有很長時間的延誤，甚至有人可能會收不到短訊。

結果在抽獎前旅發局突然宣布，大抽獎將會改以利用電郵發出認證碼，結果又衍生了另外一個問題，一些較為人熟悉的電郵系統，當中包括Gmail、Apple、Microsoft，以及Yahoo!等，如果在短時間內收到大量由同一個網站發出的電郵，便會自動將這個網站列入黑名單，輕則電郵會掉落垃圾郵件信箱，嚴重的甚至乎會直接擋隔電郵，這亦解釋了為何抽獎當晚很多人完全收不到驗證碼。

最終旅發局又變陣，市民只需要登記就可以直接進行遊戲或抽獎，但是系統似乎容量不足，或是程式編寫出現問題，經常不能登入，這可能因為有大量市民參加，加上網上有人聲稱利用機械人程式進入網站，以及有不明來歷的網絡攻擊等，便可令網站癱瘓。

不過，筆者認為，以上種種情況其實是可以避免的，只要將遊戲時間延長數天，讓市民提早登記。

除此之外，如果得獎者需要親身去領取獎品，根本不需要使用驗證碼，亦不會衍生出這麼多的問題。後來網站更取消使用驗證碼登入，證明了根本是多此一舉。結果有很多市民千辛萬苦登入了網站，參加了抽獎，卻得到沒有號碼的抽獎券，其後旅發局又再宣布，市民可以於1月1日下午查閱抽獎券號碼，待晚上抽獎之後，得獎者會再以電郵通知，整個網上大抽獎的安排和一連串的失誤，可以說是「火燒連環船」。

上周末旅發局總幹事出席了電台訪問，後來經由傳媒追訪報道，才揭露了這個程式編寫用了200萬元，還毋須經過招標程序，結果花了這麼多錢舉辦一個網上遊戲，卻弄出了一個「國際笑話」。

不過，最令人憤怒的是，除夕夜的加強版「幻彩詠香江」，結果只是加強了大廈頂的煙花效果，說好了不放煙花，結果還是放了，到底今年香港還有甚麼值得慶祝呢？

方保僑

資訊科技及數碼媒體專家、香港資訊科技商會榮譽會長

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