李秀恒：化危為機要看港人智慧

新年伊始，筆者在此謹祝各位讀者新年快樂，心想事成。綜觀2019年，香港受中美貿易戰、英國脫歐及本地社會動盪等內憂外患困擾，經濟和營商環境急速轉差，除一眾國際大行再三下調香港2019及2020年經濟增長預測外，政府亦多次警告指現時經濟下行情況嚴峻，若社會動盪持續，今年第一季或出現中小企倒閉潮。有悲觀者預計，今年香港市道可能比2003年「沙士」更差。

本港去年經濟可謂是近十年最差，更因連續兩季出現經濟負增長而步入技術性衰退。不過，筆者認為縱然經濟情況嚴峻，但隨着外圍不利因素消散及中國「放水」和放寬政策等支撐，今年香港經濟未必會差過「沙士」時期。與此同時，若政府把握機會，正視和解決社會事件凸顯出來的深層次矛盾及結構性問題，則有可能轉危為機，改善過去十年在民生及新經濟發展方面建樹不多的情況。

其實與一年前相比，今年初影響香港的外部不利因素已緩和了不少。首先，中美將於本月中旬簽署第一階段貿易協議。觀乎美國將進入大選最後直路，預料美國總統特朗普在處理貿易問題時，會以穩為先，避免談判破裂而影響到自己的選情。其次，英國保守黨勝出選舉，為英國首相約翰遜主導的脫歐計劃掃除障礙，預計纏繞英國多時的脫歐問題有機會在今年內得到解決。這兩大不利因素一旦得到解決，將對刺激本港的出口及轉口貿易有所幫助。

另方面，內地元旦宣布全面降準，為市場「放水」八千多億元人民幣，更明言此次降準是逆周期措施，而在爭取保持經濟增長達6%的目標下，料今年中國保增長、穩經濟的措施陸續有來。在中央「放水」及中資機構積極開拓海外市場的機遇中，香港作為中國資金「走出去」的橋頭堡，相信仍可從中覓得不少商機。加上有傳聞指中央正推動組建「航母級」證券商，應對未來開放金融市場後外資金融企業的挑戰，作為國際金融中心的香港將有機會參與其中，成為中央抗衡外資金融企業的利器之一。

國際貨幣基金組織(IMF)去年底雖再下調對香經濟增長的預測，但亦指香港金融市場韌性強，財政儲備底子厚，就算暫時陷於技術衰退，但相信今年將由私人消費帶動回復溫和增長。國際評級機構標準普爾也指，儘管香港經濟受社會不穩打擊，但零售、旅遊業影響只屬短暫，金融服務等其他行業至今受到的衝擊不大。

21世紀已進入第二個十年，香港發展也進入一個新階段，能否樂觀面對逆境，順勢化危為機，就要看港人的智慧。

李秀恒

香港經貿商會會長

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