林嘉麒：恒指觸頂調整長線仍向上

上周四在本欄提及，恒指在技術走勢上，短期受制於一條趨勢線(由2018年10月30日低位24,540開始，伸延至2019年11月7日的高位)，短期阻力明顯，走短線的朋友需多加留意。恰巧的是，市場正等待中美快將簽署第一階段貿易協議的同時，卻增添了新的不明朗因素，可說是配合了恒指技術走勢摸頂後的調整。

美國與伊朗之間的局勢愈趨緊張。自美國擊殺伊朗高級將領後，雙方頻頻交手。伊朗將領稱中東35個美國目標成為報復對象，而美軍在肯尼亞的基地發生「恐怖襲擊」，同時，美軍駐紮在巴格達以北的巴拉德空軍基地亦遭到火箭彈襲擊。而特朗普態度更見強硬，於社交媒體表示，美國已鎖定52個伊朗目標，部分對伊朗及伊拉克的文化更有重要意義，稱如遭破壞將對伊朗造成嚴重及迅速的打擊。雙方態度暫時只會令地緣局勢再進一步升級，投資者投資風險胃納亦隨即下降，多個指標有避險情況，惟未見資金大規模流走，短線要擔心但未要過分悲觀。

首先，美國十年期國債息率上周四已跌穿1.87水平，上周最低見過1.786，但距離1.7大位還有一段距離；第二，美匯指數在2019年最後一個交易日見過96.02，12月17日的96.585，上周五最高見96.975，短期要留意美元是否繼續轉強。另外，傳統金價似借勢炒升，已升穿去年8月及9月高位1,570美元一安士的水平，相信短線可向1,650目標邁進。最後，亦要留意日圓105水平，2017至2019年此水平多次守穩，當然資金拆倉下可推至105以上，屆時要多留意。

上周提及，1月開始，估計月內波幅不會小，可趁調整時吸納，暫時先暫緩執行。不過，今年受惠經濟復甦及環球央行放水情況不變下，恒指整體反覆向上形勢未變。恒指上周最高見過28,883，兩個交易日就回試至28,100水平，周一曾跌穿過10天線水平。不過，A股走勢仍然屬於偏強，恒指走勢短期更受外圍因素影響再下試至28,000以下，初步支持是早前27,700至28,000的密集區。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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