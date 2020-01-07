2020年黑石10大驚奇：股油齊漲？香港問題能解決？

一如往年，美國金融界殿堂級投資名宿、全球最大私募股權公司黑石集團(Blackstone)副主席韋恩(Byron Wien)聯同該公司首席投資主管Joe Zidle發表最新一年的「10大驚奇」。

普遍投資者預期，在2020年，這些「驚奇事件」發生的機會率約為3分之1，但韋恩和Zidle則認為，該些事件發生的機率高逾50%。以下為黑石2020年「10大驚奇」事件：

1、經濟增長落後於市場預期，但衰退得以避免。聯儲局將利率下調至1厘(目前為介乎1.5至1.75厘)。由於貿易協議並不完整，美國總統特朗普動用了一切可行的行政權力來刺激經濟，包括減稅措施。

2、政治方面，不平等及氣候變化概念成為選舉重要的主題，但中立思想是主流。美國眾議院將彈劾總統的文件交給參議院，但特朗普未被免職。然而，很多特朗普支持者及獨立人士轉為支持民主黨，令民主黨在11月取得參議院控制權。

3、中美無法達成全面的「第二階段」貿易協議去限制中國取得知識產權的能力。5G和其他硬體技術在全球出現分歧。中美兩國對於香港示威行動都不加以干涉，令當地抗議活動自行安定下來。

4、自動駕駛前景進一步向前，但一連串交通意外令大型製造商或科技公司發表聲明，中止自動駕駛技術。

5、在美國施加經濟制裁的壓力下，伊朗對以色列和沙特阿拉伯的敵對局面升溫，紐約油價飆升至每桶70美元以上。

6、雖然估值持續高企，但投資者仍看好股市，令美股標指在2020年一個時間內飆升至3,500點的新高。今年企業盈利增長僅5%，但標指估值繼續處於高位，因為寬鬆貨幣政策及投資者對利率步伐感到放心。

7、大型科技公司面臨愈來愈多政治審查和社會反對，領頭科技股「FAANG」(即Facebook、蘋果公司、亞馬遜、Netflix，以及Google母公司Alphabet)之中，有一些表現遜色。

8、英國通過有效的協議脫歐，英國最終成為脫離歐盟後的贏家，股匯齊升。鑑於前景恢復明朗，英國將受益於漫長的脫歐過度期，並且吸引了外國直接投資回流。英國2020年經濟增長超過2%。

9、債券泡沫開始洩漏，但在其他地區的債息繼續出現負利率；即使美國經濟增速放緩，10年期美國國債孳息率仍接近2.5厘。日本和中國退出美國國債拍賣，供求關係推動債息上升，而不是受到經濟基本面或通脹上升所影響。

10、波音737 Max的問題已解決，開始交付。這款飛機穩定性良好，讓航空公司能夠更有效地營運並增加利潤。相關股票表現跑贏大市。

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