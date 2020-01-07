美股收市：道指扭轉逾200點跌勢　全日倒升68點

市場逐漸消化中東緊張局勢，美國股市周一急跌後回穩，3大指數收市全線上漲。道指早段最多曾跌216點，其後走勢持續回順，收市倒升68點或0.24%，報28,703點；標指收報3,246點，升11點或0.35%；納指收報9,071點，升50點或0.56%。

美伊衝突消息傳出後，瑞銀策略師指出，單一地緣政治風險往往不足以導致市場持續低迷，但仍建議投資者按兵不動。

National證券首席市場策略師Art Hogan亦指，現在很容易就找到沽出股票的理由，但市場基本面並沒有改變。

美國總統特朗普上周日揚言要制裁伊朗，而他最新在其社交媒體留言，說：「伊朗永遠不會擁有核武器。」

麥當勞股價周一上漲1.12%，為表現最好的道指成分股；高盛、蘋果公司分別收漲1.02%和0.8%。

有報道指，波音公司或需發債集資，以應付737 Max危機，波音亦被要求加強機師訓練。該公司股價周一上漲0.29%。

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