【外匯點評】陳正犖：中國股票的投資機遇…

人口老化問題，是中國經濟增速放慢的其中一個原因。我們預期今年中國經濟或由去年的6.2%放慢至5.8%，和國家統計局的5.9%預測相若，而放慢的程度亦可能取決於中美貿易的進程，事關於2018年中美兩國佔環球國內生產總值高達40%。

但是，2020年中國經濟正準備轉型，內地政府的智囊團認為，中國可能會在五個產業方面出現快速增長，包括新一代信息技術，生物科技，綠色低碳，高端製造，以及數字創意等等。

與此同時，2018年中國的人均GDP急升至9,771美元水平，與1977年的美國，1983年的日本，1991年的台灣和1994年的南韓類似，當時這些市場中表現最好的股票，主要是與服務相關，以及高科技相關的公司。所以我們認為，相關行業的中國股票今年亦可能跑贏大市。步入2020年，我們對互聯網，自動化，高科技，人工智能，健康，新能源，製藥，旅遊和文化行業充滿信心，特別是這些行業和經濟周期的相關性甚高。

惟要留意，中美貿易摩擦、固定資產投資下行風險、消費增長減慢、批發物價指數下跌但消費物價指數上升、製造業缺乏競爭力、以及環球經濟放慢，均為中國股市的潛在風險和不明朗因素。

最後，我們想提醒投資者注意「一月效應」，過去三年，價值型股票和小型股在年初有較大概率跑贏大市，平均回報分別約達4%和3%，投資者或可以多關注這方面的股票。此外，2020年中國資金流動性或進一步放寬，亦可能有利於槓桿比率較高的企業。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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