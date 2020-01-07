【專家點評】古勝：「三桶油」首選中海油

中東局勢顯著升溫，美股回落，港股昨日(6日)亦隨外圍回軟，低位見過28,054點，收報28,226點，跌225點，成交916億元。老實講，幾時要去暗殺伊朗軍人，全係美國自己決定。喺環球股市氣氛高漲之時，突然出現呢個地緣政治炸彈，唔通有人早已反手做淡？真係天曉得！

純睇恒指走勢，昨日叫做初步考驗10日線支持，理論上守得住27,600至27,800點，暫仍可作整固論，向上29,000點仍為主要阻力。藍籌股中，昨日大部分低收作結，手機及醫藥股領跌，內房股亦持續回吐。老古相信，上周升到上28,800點水平，確有好友選擇沽貨獲利鎖定利潤，至中東局勢升溫，市場避險情緒升溫，引發了更多獲利盤出現。不排除農曆年前港股的高位已見，長假前會轉反覆上落。

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