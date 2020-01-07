【專家點評】古勝：「三桶油」首選中海油
2020年01月07日 07:45
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中東局勢顯著升溫，美股回落，港股昨日(6日)亦隨外圍回軟，低位見過28,054點，收報28,226點，跌225點，成交916億元。老實講，幾時要去暗殺伊朗軍人，全係美國自己決定。喺環球股市氣氛高漲之時，突然出現呢個地緣政治炸彈，唔通有人早已反手做淡？真係天曉得！
純睇恒指走勢，昨日叫做初步考驗10日線支持，理論上守得住27,600至27,800點，暫仍可作整固論，向上29,000點仍為主要阻力。藍籌股中，昨日大部分低收作結，手機及醫藥股領跌，內房股亦持續回吐。老古相信，上周升到上28,800點水平，確有好友選擇沽貨獲利鎖定利潤，至中東局勢升溫，市場避險情緒升溫，引發了更多獲利盤出現。不排除農曆年前港股的高位已見，長假前會轉反覆上落。
逆市逞強的板塊有三桶油及金礦股。中石油(00857)及中海油(00883)同升逾3%，中石化(00386)則升0.6%。老古都多次提到，若然睇好油價，中海油係首選，皆因其主力做上游業務，股價表現與油價走勢敏感度最高。若然擔心伊朗好快搵美國報仇，可以考慮買番啲中海油押倉，勝在股價跟貼油價，以及流通量高。
金礦股方面，見到隻紫金礦業(02899)股價由聖誕節前3.2元水平，升到上昨日高位見4.18元，真係好似坐直升機咁快。相對而言招金礦業(01818)叫做升得略慢，短線目標叫10元大關，支持位在9元關。
老實講，無論在短期地緣政治風險，以及中長線多元化投資布局的角度看，皆可考慮於持倉適量投資黃金。若然唔想冒企業管治風險，較簡單係投資黃金ETF，如SPDR金ETF(02840)，其價格已升至逾六年高位。若然投資信念堅定，毋須畏高，當買個保險，一旦油價再飆，全球通脹回升，滯脹風險大增，將利好金價走勢。
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