【市前重點睇】美股倒升 港匯高見7.76
2020年01月07日 07:54
東網電視更多新聞短片
●美匯指數跌至96.67，離岸人民幣(CNH)見6.9693，港匯高見7.7694，美元兌日圓處108.38，英鎊漲至1.3171，歐元高企1.1195。金價隔夜觸及1,588美元後回順，最新處1,564美元。布油報68.91美元，紐油見62.92美元。道指期貨窄幅上落。
●據悉中國計劃派代表團赴美，副總理劉鶴將在1月15日簽署第一階段貿易協議。
●美國尚未決定從伊拉克撤軍，據報美國下令兩棲部隊準備馳援中東行動。
●道指早段最多曾跌216點，其後走勢持續回順，收市倒升68點或0.24%，報28,703點；標指收報3,246點，升11點或0.35%；納指收報9,071點，升50點或0.56%。 https://bit.ly/39KnPFi
●美國10年期國債孳息率升2.09點子，報1.809厘。
●美國聯儲局前主席伯南克表示，在經濟下行時，聯儲局應該考慮推行負利率以及進取的資產購買措施。
●全球最大私募股權公司黑石集團(Blackstone)副主席韋恩相信，今年美國經濟增長將落後於市場預期，但衰退得以避免。
●港股ADR指數收報28,237點，升10點。
●即月恒生指數夜期收報28,312點，升129點，高水86點，成交20,535張。
●紐約期金周一收報每安士1,565.8美元，升13.4美元或0.9%，連升9日，並創自2013年4月9日以來收市新高。
●紐約期油收報每桶63.27美元，升0.22美元或0.35%，創自去年4月以來收市新高；布蘭特期油收報每桶68.91美元，升0.31美元或0.45%。
●英國富時100指數收報7,575點，跌47點或0.62%；法國CAC指數收報6,013點，跌30點或0.51%；德國DAX指數收報13,126點，跌92點或0.7%。 https://bit.ly/2tyYSfd
●【地產專題】兩成大屋苑估值下調逾9%，太古城半年冧百萬。 https://bit.ly/2QPNV0J
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。