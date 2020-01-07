【市前重點睇】美股倒升　港匯高見7.76

●美匯指數跌至96.67，離岸人民幣(CNH)見6.9693，港匯高見7.7694，美元兌日圓處108.38，英鎊漲至1.3171，歐元高企1.1195。金價隔夜觸及1,588美元後回順，最新處1,564美元。布油報68.91美元，紐油見62.92美元。道指期貨窄幅上落。

●據悉中國計劃派代表團赴美，副總理劉鶴將在1月15日簽署第一階段貿易協議。

●美國尚未決定從伊拉克撤軍，據報美國下令兩棲部隊準備馳援中東行動。

●美國10年期國債孳息率升2.09點子，報1.809厘。

●美國聯儲局前主席伯南克表示，在經濟下行時，聯儲局應該考慮推行負利率以及進取的資產購買措施。

●全球最大私募股權公司黑石集團(Blackstone)副主席韋恩相信，今年美國經濟增長將落後於市場預期，但衰退得以避免。

●港股ADR指數收報28,237點，升10點。

●即月恒生指數夜期收報28,312點，升129點，高水86點，成交20,535張。

●紐約期金周一收報每安士1,565.8美元，升13.4美元或0.9%，連升9日，並創自2013年4月9日以來收市新高。

●紐約期油收報每桶63.27美元，升0.22美元或0.35%，創自去年4月以來收市新高；布蘭特期油收報每桶68.91美元，升0.31美元或0.45%。

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