五礦國際申請凍結北大資源附屬資產
2020年01月07日 07:57
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北大資源(00618)公布，公司近日獲悉，五礦國際信託(申請人)向青海省西寧市中級人民法院申請訴前財產保全，凍結公司間接全資附屬北大資源集團投資及武漢天合錦瑞房地產發展銀行帳戶資金，或查封、扣押其他等值財產。法院已經准許申請人的訴前財產保全申請。
申請人為天合錦瑞一貸款人，申請人向天合錦瑞供貸款，並由天合錦瑞以其某房地產開發項目之土地作抵押、資源投資持有天合錦瑞100%的股權作質押、北大資源集團及公司控股股東北大方正集團提供連帶責任保證擔保。
申請人已向法院申請訴前財產保全。申請人在法院採取保全措施後30日內不依法提起訴訟的，法院將依法解除保全。
截至目前，申請人向天合錦瑞提供的貸款尚未到達貸款合同約定的還款時間，擔保措施符合合同約定，公司資產充足，正常履行付息工作。公司目前已就該案件同申請人達成諒解，申請人擬向法院撤回對資源投資及其關聯公司的訴前保全申請，但司法程序需一定時間才能完成。
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