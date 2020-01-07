五礦國際申請凍結北大資源附屬資產

申請人為天合錦瑞一貸款人，申請人向天合錦瑞供貸款，並由天合錦瑞以其某房地產開發項目之土地作抵押、資源投資持有天合錦瑞100%的股權作質押、北大資源集團及公司控股股東北大方正集團提供連帶責任保證擔保。

申請人已向法院申請訴前財產保全。申請人在法院採取保全措施後30日內不依法提起訴訟的，法院將依法解除保全。

截至目前，申請人向天合錦瑞提供的貸款尚未到達貸款合同約定的還款時間，擔保措施符合合同約定，公司資產充足，正常履行付息工作。公司目前已就該案件同申請人達成諒解，申請人擬向法院撤回對資源投資及其關聯公司的訴前保全申請，但司法程序需一定時間才能完成。

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