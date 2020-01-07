【股民熱話】新經濟股泡沫係得人驚　但未到爆破時…

在中美國運之爭下，即使短期內中美簽訂第一階段貿易協議後，相信還有第二階段，總之長打長有。中國能與美國較勁的，主要在5G及生物科技等領域，故未來中國將會傾盡全力發展這些「領先」產業。筆者認為，國家發展這些新興產業需要投入大量資源，融資需求大，故相信已盡在內地資金及中企掌控的港股，年內不但不會有冧棚之虞，更會在新經濟股獨當一面下，繼續活躍成吸金地。

之不過，從長遠角度看，新經濟股可能會發展成一大隱患。現時國策全力支持新興產業發展，不少初創企業為吸金，都出「茅招」搶錢。就如現在內地有不少應用程式，能放片上去的盲賺錢，開應用程式睇片的用戶亦能賺錢，反正多放多睇就能多賺。內地人發掘商機特別「出眾」，致有各種「刷屏神器」出售，十部八部手機同時開了應用程式一齊掃，坐着「賺」；應用程式供應商可藉此「製造」人流，抬升估值，向市場要錢。

據聞唔少應用程式為咗防範用戶以「神器」集體刷屏，要求用戶以不同IP登入才有效，結果唔少用戶又開多幾張流動數據卡來刷屏，總之級級都在設法「賺」，可實際上過程中並沒能創造太多經濟價值可言，可想而知這「新經濟概念」的「水份」甚多！

事實上，即使是5G，若能在內地做到廣泛覆蓋，確實係不得了的事，問題係要這廣大國土建設完善的5G覆蓋，成本之高，回報是否合理，存在疑問。之不過，從來國策決定要做的，各方都配合堅持。結果，大家睇睇去年三大中資電訊股幅走勢圖，股價如滾落山，且山谷深不見底，反映外資都深明是甚麼一回事，選擇落車。

未來，內地要大搞5G，除了三大中資電訊股要全力支持外，還少不得幾家上市科網巨頭的參與。故有理由相信，這個世紀泡沫盛宴，相信尚會維持好一段時間，而港股，將會是這盛宴的指定主場！

聽落好似好駭人，但人總要樂觀一點。任香港旅遊、貿易、零售有幾差，金融業喺內地國策的支持下，將會繼續蓬勃發展，直至資產泡沫爆破為止。如何在災難前盡量掘金，準備好「防空洞」，乃投資者須思考的問題。

東方產經專欄作者 帥哥

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