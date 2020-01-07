【股民熱話】新經濟股泡沫係得人驚 但未到爆破時…
2020年01月07日 08:00
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市場消息指，恒指公司擬在農曆新年前就同股不同權及第二上市股份應否納入恒指、國指一事諮詢市場，預計最快5月會有結果。好明顯，這是為包括阿里巴巴(09988)等同股不同權的中資新經濟股於年內「染藍」或在港作第二上市作準備。
在中美國運之爭下，即使短期內中美簽訂第一階段貿易協議後，相信還有第二階段，總之長打長有。中國能與美國較勁的，主要在5G及生物科技等領域，故未來中國將會傾盡全力發展這些「領先」產業。筆者認為，國家發展這些新興產業需要投入大量資源，融資需求大，故相信已盡在內地資金及中企掌控的港股，年內不但不會有冧棚之虞，更會在新經濟股獨當一面下，繼續活躍成吸金地。
之不過，從長遠角度看，新經濟股可能會發展成一大隱患。現時國策全力支持新興產業發展，不少初創企業為吸金，都出「茅招」搶錢。就如現在內地有不少應用程式，能放片上去的盲賺錢，開應用程式睇片的用戶亦能賺錢，反正多放多睇就能多賺。內地人發掘商機特別「出眾」，致有各種「刷屏神器」出售，十部八部手機同時開了應用程式一齊掃，坐着「賺」；應用程式供應商可藉此「製造」人流，抬升估值，向市場要錢。
據聞唔少應用程式為咗防範用戶以「神器」集體刷屏，要求用戶以不同IP登入才有效，結果唔少用戶又開多幾張流動數據卡來刷屏，總之級級都在設法「賺」，可實際上過程中並沒能創造太多經濟價值可言，可想而知這「新經濟概念」的「水份」甚多！
事實上，即使是5G，若能在內地做到廣泛覆蓋，確實係不得了的事，問題係要這廣大國土建設完善的5G覆蓋，成本之高，回報是否合理，存在疑問。之不過，從來國策決定要做的，各方都配合堅持。結果，大家睇睇去年三大中資電訊股幅走勢圖，股價如滾落山，且山谷深不見底，反映外資都深明是甚麼一回事，選擇落車。
未來，內地要大搞5G，除了三大中資電訊股要全力支持外，還少不得幾家上市科網巨頭的參與。故有理由相信，這個世紀泡沫盛宴，相信尚會維持好一段時間，而港股，將會是這盛宴的指定主場！
聽落好似好駭人，但人總要樂觀一點。任香港旅遊、貿易、零售有幾差，金融業喺內地國策的支持下，將會繼續蓬勃發展，直至資產泡沫爆破為止。如何在災難前盡量掘金，準備好「防空洞」，乃投資者須思考的問題。
東方產經專欄作者 帥哥
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