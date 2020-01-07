【專家點評】藺常念：地緣政治危機威脅環球股市…

美國總統特朗普最近表示，中方將派高層往美國，雙方將在1月中簽署第一階段貿易協議，而第二階段貿易談判即將啟動，投資市場氣氛大為改善。再加上環球各大中央銀行紛紛放水，增加貨幣供應支持經濟，令到環球股市在2020首周創下高位，美國三大指數同創歷史高位，德國達斯指數升上一年高位，恒生指數升破28,000點。

正當香港評論員預測恒生指數快升至30,000點時，環球股市樂極生悲。上星期五早上，美國無人飛機暗殺伊朗革命衞隊海外戰爭指揮將軍蘇萊曼尼，為環球牛市傾倒一盤冷水，立即冷卻熾熱的股市。

上周五(3日)港股由升轉跌，由升300點轉為跌100多點，回吐幅度達400點。創歷史新高的美股道指亦告回落。從上周末中東局勢發展，可見地緣政治是今年投資界最大的風險。

美軍暗殺蘇萊曼尼的行動，令到中東各國都出現反美示威，伊朗表示一定會報復美國的違法行為。特朗普反應強硬，表示美國不怕伊朗報復，表示已經制訂了伊朗52個軍事目標。若果伊朗有任何報行動，就會襲擊伊朗境內軍事目標，更表示美國花了3萬億美元提高軍備，隨時可以用來報復任何伊朗的軍事行動。

市場最害怕伊朗封鎖霍爾木茲海峽，伊朗只需要用一艘炮艇就可以封鎖霍爾木茲海峽。或者鑿沉一艘船，便可以無限期封鎖霍爾木茲海峽。波斯灣所有石油出口都經霍爾木茲海峽，全球70%的石油出口，都要經霍爾木茲海峽，該地可說是環球經濟命脈的咽喉，一旦被封鎖，後果等於1973年的石油禁運。當時令到環球經濟衰退五年，通脹升至15%以上；美國聯邦利率及香港的最優惠利率升至20厘的歷史高位。經濟影響極之嚴重。

受到中東局部不穩震盪，港股創了6個月高位後急挫，恒生指數在周一(6日)一度急挫3百多點，預計港股會繼續震盪，投資者要小心為上。

智易東方證券行政總裁 藺常念

－－－－－－