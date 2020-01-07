【專家點評】龔成：等樓價大跌才入市　可行嗎？

有讀者問：最近發展商收了我屋企層唐樓，平均呎價15,000港元，扣除佣金後會套現700萬元現金。諗住花大概500萬元買1層樓自住，甚麼時機入市買樓比較好？我見股市咁旺，應該等股市爆破後，樓價下調，到時才入市會比較好嗎？另外，200萬元想買多層樓畀首期，然後放租可以嗎？有何好建議好好運用這200萬元呢？

筆者的回覆：現時樓市的確有點高，但我不建議你「等爆」才入市，因為我們無人真正估到樓市的升跌。

當你原本有層樓，然後畀發展商收咗，其實等於賣咗層自住樓，但我從不建議人賣自住樓的，因為這會令你由「平倉樓市」狀態，轉變成「沽空樓市」的狀態。

如果樓市跌，你當然有得益，但如果樓市不斷升，你就有損失，因為你已無咗層自住樓。所以，我建議你依家開始睇樓，買一層自住樓先。

另外，如果你想好好運用資金，自住樓不用全付500萬元，例如買500萬元樓，可付其中的250萬元(即一半樓價)，餘下的持有現金。再睇下一步點做。如果你覺得這樣會畀好多利息，可以做按揭時，開個按揭掛鈎高息戶口，你將錢存入去，部分可以對消銀行的借貸利息。

第一層做較高成數按揭，留多點現金在手，第二層則做低成數按揭，資金運用上會較佳。你有一層樓後，就唔使太心急買第二層(因為這是投資)，這時可以睇住個市，真正等跌才入。而在這段時期，可將部分資金投入股市，平衡增值，甚至只是收息，已有不錯的效果。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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