A股快報：三大指數向好 鋼鐵股受捧

內地股市跟隨外圍穩升，滬綜指高開2點或0.07%，報3,085點；深成指高開26點或0.25%，至10,725點；創業板指數高開6點或0.34%，報1,866點。

板塊方面，鋼鐵股升0.6%，金融及煤炭股齊升0.3%；而船舶製造股偏軟，有色金屬股跌0.5%，飛機製造股跌0.7%，石油股領跌逾2%。

康躍科技復牌漲停，公司控股股東擬轉讓29.9%股權予盛世豐華，完成後，盛世豐華將成為公司控股股東。

宇信科技升停板。公司股東遠創基因及特定股東光控基因，擬轉讓共5.71%該公司股份予百度；公司與百度網訊簽署《業務合作協議》。

白雲機場低開0.1%至17.06元人民幣(下同)。中金指其2019年經營數據遜預期，相信受成本增長拖累，以及民航發展基金返還取消的影響，估計其去年盈利將按年跌29%，並將其目標價下調至17.5元。

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