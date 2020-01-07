【專家點評】中國銀河：網絡安全市場迎接新增長周期

近日，中央網信辦召開主任辦會議，要求緊密結合網信實際工作，立足於更好發揮網絡輿論的「凝心聚力」作用、資訊化的「賦能增效」作用、網絡安全的保駕護航作用，深入實施《數字經濟發展戰略綱要》，著力解決核心技術「卡脖子」問題，加強資訊基礎設施建設，深入開展「網絡扶貧」行動，促進互聯網企業健康有序發展，為經濟發展提供資訊化支持。

日前，在第五屆互聯網安全領袖峰會上，由騰訊生態安全研究中心等機構聯合發布的《2019年中國產業互聯網安全發展研究報告》指出，2018年內地數字經濟規模達到31.3萬億元人民幣，佔整體國內生產總值的34.8%，已成為拉動內地經濟增長引擎，以及產業轉型升級的突破點。

隨着傳統產業數碼化、網絡化，智能化轉型步伐加快，網絡安全風險逐漸向智慧醫療、金融科技、車聯網、工業互聯網等融合新興產業伸延，在數碼化技術推動行業轉型升級的過程中，產業互聯網的安全威脅更加隱蔽、複雜，更具破壞性，相對於消費互聯網，產業互聯網安全呈現的特性，我們認為，隨着網絡安全的邊界和定義不斷拓展，從雲安全到IoT、從4G到5G，網絡安全市場將迎接新的增長周期。

內地近年對於《網絡安全法》、《國家網絡空間安全戰略》等一系列法規及戰略規則，發布了《「互聯網+政務服務」技術體系建設指南》和《政府網站發展指引》等更具指導意義的規範指引，明確要求對重要數據做好加密傳輸，利用對稱、非對稱的加密要求，對網站數據進行雙重加密，提高網站防止篡改、防泄密、防劫持的能力。

根據賽迪研究發布的《2019年中國網絡安全發展白皮書》，2018年，內地網絡安全市場規模達到495.2億元人民幣，預計於2021年達到926.8億元人民幣，未來三年年複合增長率達到22%。

近五年的中國網絡安全投融資金額和交易數量看來，呈現出逐年上漲的態勢，標誌着中國網絡安全領域投融資依舊保持較高的市場熱度，從細分領域看來，投融資事件主要集中於數據安全、雲安全、工業互聯網/物聯網安全，移動安全等領域。我們認為，隨着下游應用不斷擴大，等保2.0等政策加持下，網絡安全整體行業增速有望維持在高位。

網絡安全領域、密碼技術是重中之重，通過合規使用密碼能有效解決網絡基礎資源，包括資訊設施、計算分析、應用服務、網絡通道、接入終端、設備控制等全體系平台安全，進而從底層構建有效的網絡安全生態圈，密碼法即將於2020年1月1日發布，類似等保2.0，法規推動密碼行業客戶下沉與合規提升，預計行業未來三年增長有望從10%以上提升至30%以上，關鍵資訊基礎保護工作可於2020年展開。

中國銀河國際證券

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