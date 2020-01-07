異動股：丘鈦科技一度漲3%

該公司公布2019年12月主營產品銷售數量，攝像頭模組產品銷售數量3,768.1萬件，按月減少約10.3%，按年則增約18.7%；其中1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量，按月約15.6%，按年增加約56.2%。

攝像頭模組產品銷售數量按年增加，主因集團於攝像頭模組市場的佔有率上升，而按月減少主要由於年底市場控制庫存餘額等周期因素影響，以及超高端產品對產能的佔用明顯增加；1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量按年增加，主要是由於集團優化產品規格的戰略逐步得以實現。

另外，12月指紋識別模組產品銷售數量969.4萬件，按月和按年分別減少約19.7%和增加約24.5%。指紋識別模組產品銷售數量按月減少主要由於客戶項目周期影響。

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