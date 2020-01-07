港股格局：陳炳強料短線難破兩萬九關

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，美國及伊朗之間的衝突一度引發市場震盪，不過，隔晚美股先跌後反彈，並略有寸進，主要由於市場認為美伊就算有進一步衝突，對美國經濟或企業盈利影響不會太大，吸引資金再度進場。

另外，即使美伊關係激化，亦只是中東方面的戰爭，最終有機會引發國際油價上升，雖然或會令美國、香港的成本增加，惟俄羅斯或會增產，減低相關影響，對環球通脹的影響相當低，因此現時市場對美伊衝突看法並未太過負面。

港股方面，恒指現時仍企穩於兩萬八水平，恒指27,800點為初步支持，假若地緣政治進一步升溫，大市在兩萬七亦有一定支持，不過鑑於現時不明朗因素仍多，恒指料難在短期內突破兩萬九關口。

－－－－－－