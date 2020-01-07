港股格局：陳炳強料短線難破兩萬九關
2020年01月07日 10:46
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，美國及伊朗之間的衝突一度引發市場震盪，不過，隔晚美股先跌後反彈，並略有寸進，主要由於市場認為美伊就算有進一步衝突，對美國經濟或企業盈利影響不會太大，吸引資金再度進場。
另外，即使美伊關係激化，亦只是中東方面的戰爭，最終有機會引發國際油價上升，雖然或會令美國、香港的成本增加，惟俄羅斯或會增產，減低相關影響，對環球通脹的影響相當低，因此現時市場對美伊衝突看法並未太過負面。
港股方面，恒指現時仍企穩於兩萬八水平，恒指27,800點為初步支持，假若地緣政治進一步升溫，大市在兩萬七亦有一定支持，不過鑑於現時不明朗因素仍多，恒指料難在短期內突破兩萬九關口。
騰訊(00700)近日出現負面消息，有市場調查指，騰訊的《王者榮耀》去年收入大幅減少，而其有份持股的《要塞英雄》收入亦下跌，陳認為，消息或對股價構成壓力，畢竟手遊業務仍為其主要收入來源，即使其他業務要追上亦需要時間。不過，騰訊早前跌至320港元水平見底回升，最近市場對負面消息反應不大，顯示股價仍有動力。除非跌穿370元，才可確認反彈浪完結。相反，若然守穩370元，意味上升動力仍然存在，有望上試400元關口。
陳又指，最近美團點評(03690)股價屢創新高，除了有多間大行唱好外，業績扭虧為盈亦為關鍵，再加上市場憧憬「同股不同權」股份未來或有機會被納入恒指成份股。部署上，美團股價已企穩於100元樓上，建議以該水平作為參考支持位，若企穩其上，意味着市場仍有興趣追貨，不妨繼續持有。
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