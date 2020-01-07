又中伏！傳軟銀投資的Zume Pizza裁員80%

日本電訊商軟銀有份投資的美國初創企業Zume Pizza以機械人製作薄餅而聞名。外媒引述消息報道，該公司計劃於當地時間下周一(13日)解僱約400名員工，佔其員工總額約80%。

據悉，企業發展及營運人員都受到廣泛的影響，而公司於西雅圖的辦事處亦不會在裁員期間續租，該辦事處主要由工程團隊組成。

Zume Pizza於2018年獲得軟銀的3.75億美元注資。如上述裁員消息屬實，將是軟銀繼美國共享工作空間初創企業WeWork後，又一失利的例子。此前，有報道指軟銀的願景基金最近放棄對三家初創公司的投資。

去年11月，已有報道指Zume Pizza正與軟銀進行談判，以尋求可能使該公司估值高達40億美元的額外資金。然而，由於軟銀在Uber及WeWork的投資遭大筆減值，令軟銀或不會領導Zume Pizza進行下一輪融資。

消息指出，Zume Pizza由於出現動盪，高層離職率相當高，而原本打算涵蓋2020年戰略的會議，亦因為有關計劃尚未最終確定而需進行調整。

事實上，此前已有報道指Zume Pizza獨立經營的薄餅業務，實際上停止機械人等業務，並將其合併為Zume Forward，轉型至監督食品貨車行業的技術和服務。

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