中東政局緊張　工銀國際：對中資債券影響有限

工銀國際證券研究發表報告指出，近期市場又出現新的風險事件，上周五(3日)美軍空襲事件，令中東地緣政治緊張局勢升溫，市場避險情緒明顯增加，推動美元無風險利率有較明顯上行。不過，此事件對中資債券基本面影響有限，加上中美第一階段協議即將簽署，中資美元債特別是高收益美元債利差仍明顯收窄。

該行認為，中石化10年期美元債到期收益率尚不足3%，對於加槓桿資金成本較高的機構來說，若事件沒有進一步明顯升級，而帶來可觀的債券價格上升，現時入場的回報或將有限。

該行又指，中美兩國宣布達成第一階段貿易協定後，彭博巴克萊中資高收益與高評級債收益率之差已收窄至約480個點子，基本與2018年初以來的平均值相當，較工銀國際在2020年展望報告中推介時已大幅收窄，中資高收益債的比較優勢已有所下降。不過，目前背景下，高收益債券特別是地產債或仍有支持，包括中美爭端進入緩和期、中東局勢有所升級，但中資美元債基本面影響較小；行業基本面來看，2020年境內利率下行空間可能更大，地產調控政策後續方向更可能是邊際放寬。

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