港元拆息︰1個月跌至2.09厘　連跌五日

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1.81厘，呈四連跌；1星期回落至2厘；與樓按相關的1個月跌至2.09厘，連跌五日；3個月期企2.35厘水平。

7/1/2020

隔夜 1.81321厘

1星期 2.00089厘

2星期 2.03089厘

1個月 2.09810厘

2個月 2.22071厘

3個月 2.35446厘

6個月 2.40029厘

12個月 2.39707厘

6/1/2020

隔夜 1.86083厘

1星期 2.04399厘

2星期 2.07339厘

1個月 2.12429厘

2個月 2.23036厘

3個月 2.35643厘

6個月 2.40321厘

12個月 2.40321厘

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