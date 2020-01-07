港元拆息︰1個月跌至2.09厘 連跌五日
2020年01月07日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1.81厘，呈四連跌；1星期回落至2厘；與樓按相關的1個月跌至2.09厘，連跌五日；3個月期企2.35厘水平。
7/1/2020
隔夜 1.81321厘
1星期 2.00089厘
2星期 2.03089厘
1個月 2.09810厘
2個月 2.22071厘
3個月 2.35446厘
6個月 2.40029厘
12個月 2.39707厘
6/1/2020
隔夜 1.86083厘
1星期 2.04399厘
2星期 2.07339厘
1個月 2.12429厘
2個月 2.23036厘
3個月 2.35643厘
6個月 2.40321厘
12個月 2.40321厘
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