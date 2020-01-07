新股專輯：傳曠視科技成功闖關 成第4隻WVR股份
2020年01月07日 11:27
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上市之路一波三折的中國人面識別等人工智能(AI)公司曠視科技，外媒引述消息人士報道，該公司已通過上市聆訊，意味其上市計劃可以開展。公司對此不予評置。
曠視科技10月被美國商務部列入實體清單後，後有香港網民發起「一人一信」活動，以圖阻止該公司在港上市。該公司去年11月未能通過交易所聆訊，當時傳出上市委員會要求其提供更多資料。
據報道，該公司將不日更新披露資料，估計將在農曆新年假期後啟動招股，以待金融市場恢復活躍。
曠視科技以同股不同權(WVR)架構申請上市，若成功上市，將是繼小米集團(01810)、美團點評(03690)及阿里巴巴(09988)後，第4隻WVR股份。前此傳其集資5億至10億美元(約39億至78億港元)，上市後估值或逾400億港元。
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