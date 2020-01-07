新股專輯：傳曠視科技成功闖關　成第4隻WVR股份

上市之路一波三折的中國人面識別等人工智能(AI)公司曠視科技，外媒引述消息人士報道，該公司已通過上市聆訊，意味其上市計劃可以開展。公司對此不予評置。

曠視科技10月被美國商務部列入實體清單後，後有香港網民發起「一人一信」活動，以圖阻止該公司在港上市。該公司去年11月未能通過交易所聆訊，當時傳出上市委員會要求其提供更多資料。

據報道，該公司將不日更新披露資料，估計將在農曆新年假期後啟動招股，以待金融市場恢復活躍。

－－－－－－