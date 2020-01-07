Impossible Foods又有新搞作！繼素肉漢堡後 今次到...

美國人造肉公司Impossible Foods又有新搞作！繼與連鎖快餐店漢堡王(Burger King)合作推出名為「Impossible Whopper」的素肉漢堡外，最新計劃推出「Impossible Pork」及「Impossible Sausage」的素豬肉及香腸，擬於月底起在美國漢堡王餐廳試推。

據報道，Impossible Foods於周一(6日)在2020年的消費電子展(CES)上發布了上述兩項新產品，成份都是以大豆蛋白製造而成，無論外觀、味道和烹飪方式都與真肉相似。

當中，將於美國5個州份率先推出「Impossible Sausage」，該仿豬肉的素香腸將夾在名為「Impossible Croissan」的牛角包中出售，並配上雞蛋和乳酪。

公司則未有披露「Impossible Pork」的相關細節。

受非洲豬瘟疫情影響，全球豬肉價格飆升，對肉類替代品的需求亦正在增加。Impossible Foods行政總裁Pat Brown表示，在未來的一、兩年間，將努力拓展國際市場，特別是在亞洲，因豬肉是該地區的主要肉類來源。

據悉，進入中國市場是Impossible Foods的最大優先事項，該公司正積極尋找合作夥伴。

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