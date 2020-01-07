去年輪證成交額4.39萬億元 按年大跌23%
2020年01月07日 11:30
東網電視更多新聞短片
左起法興蔡秀虹、陳其志、周翰宏。
按法興數據指，去年牛熊證成交金額按年增8.4%至1.99萬億港元，佔大市成交比例由18年的7%，增至19年的9.3%。
另一邊廂，去年窩輪成交金額大跌37.8%至2.4萬億元，佔大市成交比例由18年14.8%降至去年的11.3%。
窩輪及牛熊證去年總成交金額4.39萬億元，按年跌23%，佔大市成交比例20.6%，較18年21.8%略降。
去年輪證市場焦點是炒市不炒股，恒指輪成交佔整體窩輪成交37%，資金並以淨流入淡倉看跌較多。騰訊控股(00700)相關輪證則是去年成交最活躍的股份相關資產。騰訊連同其餘兩隻互聯網巨頭包括美團點評(03690)和阿里巴巴(09988)，成為輪證市場新趨勢。相關產品持續獲資金淨流入。
法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，去年牛熊證成交額創歷史新高，但窩輪成交大減，主要反映大市和股份波幅收窄，不利以窩輪作部署。該行預期牛熊證今年成交額升至2.3萬億元，連續第二年創新高；計及窩輪的成交額約5萬億元，預期佔大市成交比例20%。另該行預期互聯網巨頭香港上市輪證產品總發行量會按年大幅增加7成。
恒指今年初維持強勢。法興證券上市產品銷售部副總裁周翰宏表示，今年首季投資環境適合以衍生工具作部署，原因是窩輪的引伸波幅回到歷史較低水平；牛熊證可受惠大市波幅收窄，收回風險降低；界內證亦適合大市維持區間上落時作部署。
他引述該行研究報告指，港股第一季偏好，但第二和三季，或會受美國經濟增速放緩影響，港股料現調整壓力。A股儘管仍有上升空間，但潛在升幅料小過去年。因此他建議投資者今年減少追買或追沽，入市前亦要衝量值博率。他指可留意的板塊包括金融股、 消費及互聯網科技股、以及5G和手機相關股。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。