去年輪證成交額4.39萬億元　按年大跌23%

按法興數據指，去年牛熊證成交金額按年增8.4%至1.99萬億港元，佔大市成交比例由18年的7%，增至19年的9.3%。

另一邊廂，去年窩輪成交金額大跌37.8%至2.4萬億元，佔大市成交比例由18年14.8%降至去年的11.3%。

窩輪及牛熊證去年總成交金額4.39萬億元，按年跌23%，佔大市成交比例20.6%，較18年21.8%略降。

法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，去年牛熊證成交額創歷史新高，但窩輪成交大減，主要反映大市和股份波幅收窄，不利以窩輪作部署。該行預期牛熊證今年成交額升至2.3萬億元，連續第二年創新高；計及窩輪的成交額約5萬億元，預期佔大市成交比例20%。另該行預期互聯網巨頭香港上市輪證產品總發行量會按年大幅增加7成。

恒指今年初維持強勢。法興證券上市產品銷售部副總裁周翰宏表示，今年首季投資環境適合以衍生工具作部署，原因是窩輪的引伸波幅回到歷史較低水平；牛熊證可受惠大市波幅收窄，收回風險降低；界內證亦適合大市維持區間上落時作部署。

他引述該行研究報告指，港股第一季偏好，但第二和三季，或會受美國經濟增速放緩影響，港股料現調整壓力。A股儘管仍有上升空間，但潛在升幅料小過去年。因此他建議投資者今年減少追買或追沽，入市前亦要衝量值博率。他指可留意的板塊包括金融股、 消費及互聯網科技股、以及5G和手機相關股。

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