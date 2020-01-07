即睇澳門置業貼士　同你實地睇筍盤！

近年投資海外物業風氣愈趨盛行，但有不少人都因為隔山買牛，又不熟悉當地文化而卻步。然而想購買海外物業不一定要到歐美地區，就近的澳門亦有優質樓盤選擇，香港人要到當地考察亦相當便捷。語言相通而「同聲同氣」、買樓手續和稅務簡單、交易成本較低，亦吸引投資者的目光。

今次請來擁有十多年從事澳門房地產經驗的專家鍾偉璇，帶《東網》讀者游走澳門，尋找當地有特色的樓盤，以及為大家講解澳門置業須知。我們會帶大家參觀由知名發展商發展和管理的屋苑，該屋苑交通方便，擁有全澳門最大的住客會所、綠化比率亦是最高，更擁有約11呎高樓底的特色。由單位可外望高爾夫球場景和金光大道的景色。屋苑提供多元化的戶型，事不宜遲，立即去片實地睇樓。

金峰系列項目資料

展銷廳

(香港)中環皇后大道中20號太平行

(澳門)新馬路61號永光廣場6樓

查詢電話

(香港)852 2522 6888

(澳門)853 2823 2323

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