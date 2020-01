【專家點評】邵志堯：Fintech中的雲計算是甚麼？

人是很奇妙的動物,當他們看到一些人的成功後,便會說這個意念他一早便想到,只不過那個人碰上好運才有今天的成功,完全抹殺了成功人士的堅持和執行能力。筆者好友百樂曾經分享了一個故事,百樂是一位香港會考零分之後到美國,並在史丹福大學畢業,更把一專項技術賣給喬布斯的奇人,現在是史丹福大學舊生會風投基金的經理人,他為史丹福母校把關,在香港與申請就讀的學生作終極面試。

他把語音識別系統賣了給喬布斯並賺取第一桶金,出售前發生了一段小插曲,技術總監引領百樂到會議室要通過幾度門,但邊走邊談時百樂太留心回答問題,沒有把門扶好讓後面的人通過,門剛好打在後來者,這位後來者便是喬布斯,百樂應該是第一位打教主頭的人。隨後到達會議室,喬布斯跟小伙子說不要浪費他的時間,並問他五年後的願景是甚麼,百樂使出渾身解數回答;然後再問他十年後願景,他只好硬著頭皮再次吹牛皮,以為告一段落。誰不知是教主問他廿年後願景的時候,他已經無言以對,原來教主二千年初已想到十多年後要推Siri系統,這就是大師級人物的思維。

同樣是大師級思維可以算到阿里雲的CEO王堅,他從2008年開始阿里雲,每年燒十億元人民幣,每年會受盡其他有盈利的兄弟公司的訕笑,但是他有願景和總部的支持,才能撐過去。今天佔中國46%市場佔有率,中國鐵路所有的車票也是通過它來交易,因為它不僅僅能處理天量的交易,更能提供穩定性和可靠性,可以抵擋暴力測試,即強迫連續三次斷電也可以迅速回復,真的是捨它其誰。

雲計算可以提供三種服務,IaaS(Infrastructure as a Service),PaaS(Platform as a Service) 和SaaS(Software as a Service),即基建、平台和軟件皆可作為服務,IaaS最簡單把自己的硬碟放在雲端,而PaaS則是放在雲端的硬碟可以容許授權的人共享,最頂級的服務SaaS是軟件也提供,好像鐵路車票的軟件也放到雲端,或現在流行在微信裏運行小程序是同樣的服務。未來的大趨勢是隨着5G流行而愈來愈重要,雲的體量和運算速也會愈來愈大和愈來愈快,我們應該抓住未來發展的重點,嘗試用大師級的思維去思考未來的方向。

江西財經大學客座教授及香港測量師 邵志堯

------