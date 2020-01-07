港匯升破7.77水平　創近三年高位

港元匯價再向強方兌換保證水平進發，周二再升破7.77水平，高見7.7676兌每美元，升至近3年高位。

在香港金融管理局的聯繫匯率制度下，保證銀行間的港元匯率於7.75至7.85間上落及交易，市場一般視7.8為港元匯價的強弱分界線。

值得留意，今日港元拆息全線回落，其中與樓按相關的一個月拆息連跌5日，報2.09厘，按日微跌2點子，隔夜息跌4點子報1.81厘。

銀行財資界人士認為，農曆新年臨近及預期新股市場熾熱，市場預期融資成本上升，為港匯帶來支持。另邊廂，中東局勢亦令投資者避險情況升溫，亦進一步推高港匯。

儘管港匯距離7.75強方兌換保證不足200點子，銀行界料短期內觸及強方水平機會不大。

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