【午市重點睇】港匯曾抽高至7.7694 油金回軟
2020年01月07日 12:07
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美匯指數企96.65；離岸人民幣(CNH)高見6.95；港匯一度漲至7.7694的近3年高位，最新回順至7.7717；美元兌日圓處108.48；歐元見1.1193；英鎊報1.3174。金價回落至1,558美元。布油於68美元關爭持，紐油跌至62.52美元。道指期貨上升。
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