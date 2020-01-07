【午市重點睇】港匯曾抽高至7.7694 油金回軟

美匯指數企96.65；離岸人民幣(CNH)高見6.95；港匯一度漲至7.7694的近3年高位，最新回順至7.7717；美元兌日圓處108.48；歐元見1.1193；英鎊報1.3174。金價回落至1,558美元。布油於68美元關爭持，紐油跌至62.52美元。道指期貨上升。

-丘鈦科技一度漲3%。

-核心品牌銷售額佳，波司登抽升1成。

-信義光能被管理層減持，股價曾挫7%。

-傳小米夥尚乘申請新加坡虛擬銀行牌照。

●【新股專輯】

-今年頭炮！光榮控股下限0.65元定價。

-傳曠視科技成功闖關，成第4隻WVR股份。

●【專家點評】

●亞洲股市：日股升逾300點，韓澳股齊做好。

●中東政局緊張，工銀國際指對中資債券影響有限。

●新加坡金管局已收到21份虛擬銀行牌照申請。

●人民幣兌每美元中間價為6.9690，較上日上調28點子，終止兩連跌。

-人行連續十日不進行逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

-人民幣Shibor︰隔夜息回升至1.2厘。

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