駿隆：去年強積金平均回報12.7%　今年料降至4.5%

駿隆集團公布2019年強積金回報表現，去年全年的強積金平均回報達12.7%，人均回報則為24,441港元。

2019年環球股債表現齊齊向好，於總數417隻基金中，僅3隻錄得負回報，99%成分基金錄得正回報。其中，強積金股票基金指數表現最好，去年全年回報率16.93%，混合資產基金指數則賺14.82%，雙雙跑贏綜合指數。

至於去年錄得最佳表現的基金，主要為投資中國或大中華的股票基金，升幅逾三成。另外，僅有的3隻錄得負回報的基金，則分別投資於南韓市場及人民幣。

展望2020年整體強積金表現，駿隆常務董事陳銳隆認為，今年各地市場或表現不一，相較去年市場全面向好略為遜色，料今年平均回報或於負3%至正10%之間，基本預測為4.5%。截止去年底，全港強積金資產規模高達9,352.9億港元，今年可望突破1萬億元。

投資策略方面，他認為，全球低息環境持續，仍然看好今年環球市場表現，建議若風險承受能力較高，可以適度提高股票比例，以賺取較高的長遠回報。

他並建議，市民入市前先定好投資組合的股債比例，並作定期調整。例如當股市上漲，令股票價值於組合比例提高時，可選擇出售部分股票，使股票比例回落至原有水平，長遠恍如低買高賣，可望錄得較可觀回報。

值得留意，去年高收費基金的投資回報為14.1%，明顯高於低收費基金的7.9%。駿隆執行董事王玉麟指出，於股市表現強勁的年份，高收費基金的表現一向較好，並稱高低基金收費差距僅0.5%至1%，但回報差距可高達四成，建議揀選基金時應多關注回報表現。

王預計，今年強積金的基金開支比率或會小幅下調，首季或由1.51%，下調至1.48%，以反映早前宏利下調收費的因素。

他指，由於大型強積金受託人於過去兩年已先後降低有關收費，今年或僅得較小型的受託人減費。部分受託人或會觀望積金局旗下的智能數碼平台積金易推出後，再視乎情況調整收費。

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