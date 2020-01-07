【專家點評】中信銀行：油價升利好加元

上周美國對伊拉克巴格達機場發動空襲，伊朗將令身亡，伊朗揚言會嚴厲報復，令波斯灣局勢迅速轉壞。資金流向避險貨幣，美元指數上升。但美國12月ISM製造業指數從11月的48.1降至47.2，為2009年6月以來最低，引發投資者對美國經濟增長放緩的憂慮。數據欠佳令美匯升勢受壓，最後美元指數只微升至97水平。

加拿大12月製造業採購經理指數(PMI)跌至50.4，為8月份以來最低水平，但對加元變動不大。而市場擔憂中東局勢進一步升溫，原油供應可能中斷，刺激國際油價急升，紐約油價創下逾7個月新高，也帶動加元曾上升至1.2960美元水平，及後美元上升，令加元回吐升幅 。

本周將聚焦周五美國公布上月非農業職位數據，由於早前公布的12月製造業指數意外跌至負值後，令非農業職位數據變幅將更受關注。另外，美國國務卿表示，如果伊朗報復美國空襲殺死伊朗將領，美軍可能會攻擊更多伊朗領袖，伊朗可能採取嚴厲報復措施，對原油供應造成衝擊，如果油價持續回升，市場認為加元有望進一步回升至1.28美元水平。

中信銀行(國際)

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