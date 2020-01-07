內地去年累計新增減稅降費逾2萬億人民幣

內地國家稅務總局公布，2019年全年累計新增減稅降費超過2萬億元人民幣(下同)，佔GDP比重超過2%，拉動全年GDP增​​長約0.8個百分點，所有行業稅負均不同程度下降，特別是深化增值稅改革後，月均淨增一般納稅人8.88萬戶，相當於改革前的近兩倍。

該局指出，2019年全國稅務部門組織稅費收入18.3萬億元，其中稅收收入14萬億元，按年增長1.8%；累計辦理出口退稅1.574萬億元，增長4.8%，有力支持外貿出口。

在全國稅務工作會議上，明確要求2020年要着力統籌做好減稅降費及組織稅費收入工作，積極促進「六穩」和高質量發展。嚴格堅持組織收入工作原則，依法依規徵收，積極培植稅源，支持民營企業發展壯大，堅決依法打擊虛開騙稅行為，努力實現組織稅費收入量質兼優。

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