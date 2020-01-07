【瑞通推介】國壽破位見8個月高　資金追牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者開始消化美伊緊張關係升溫的消息，美股隔晚急跌後回穩，道指收升68點或0.2%，報28,703點。

恒指周一(6日)收報28,226點，跌225點或0.8%，盤中曾挫近400點，力守兩萬八。周二(7日)早段靠穩，升逾100點，於28,300點之上爭持。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾4,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,300萬元，反映投資者預期港股將見技術性反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。

有券商上調中國人壽評級和目標價，另中國銀保監鼓勵保險資金投資產業基金。該股周一同樣逆市向上，收報21.85元，升1.6%。周二早段再升近3%，重上22.45元8個月高位。技術上，回補去年5月初之下跌裂口。周一有逾80萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有19萬元淨流入。

據報恒指公司擬在農曆新年前就同股不同權及第二上市股份應否納入恒指、國指諮詢市場，預期5月季檢時有結果。同股不同權股份美團點評配合獲券商唱好，周一曾高見110.9元創上市新高，收報109.5元，成交配合下急升5.09%。連升3日累漲7.5%。周二早段徘徊110元附近。周一有逾2,100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有926萬元淨流入。

美國商務部周一起限制人工智能軟件出口，投資者憂慮中美科技戰持續，瑞聲科技周一下挫3.5%收市，報64.4元，兩日自72.9元高位共回落逾11%，且成交急增，技術走勢轉淡，10天和20天線相繼失守。該股周二早段於65元之上徘徊。周一有逾500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有53萬元淨流出。

內地傳媒報道，百度近日對赴港第二上市進行內部評估。近期因美國中概股回歸概念炒起的香港交易所，周一逆市升0.8%，收報268.6元，盤中曾重上270元，創逾5個月高。周二早段繼續向好，高位見272元，暫連升4日。周一分別有422萬和177萬元淨流入其好倉和淡倉。

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