去年11月商廈租金指數按月跌逾3% 　創逾十年最大單月跌幅

各級寫字樓租金走勢全面下挫。據差餉物業估價署資料，截至2019年11月整體私人寫字樓租金指數報256.7點，按月下跌約3.06%，創2009年2月後最大的單月跌幅，當時按月跌幅高達4.15%。

而按等級劃分，甲級寫字樓租金指數報267.6點，按月下挫2.69%。乙級及丙級寫字樓分別報247.6點及230.4點，各按月跌3.66%及3.07%。

至於按區份劃分，去年11月上環及中區租金指數報352.6點，按月回落3.53%。灣仔及銅鑼灣則報276.2點，較對前一個月下跌1.88%。九龍區的尖沙咀則報229.6點，按月下滑約2.88%。

私人零售舖位方面，截至去年11月，該類物業租金指數報178.1點，按月下跌3.42%，而售價指數則報506.1點，按月上升0.2%。

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