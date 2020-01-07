樓價UPDATES：藍灣半島錄低價成交！

樓價跌勢顯著，小西灣藍灣半島套三房單位減價至1,228萬港元沽出，較對上同類型單位做價低約15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座中層C室，實用面積約733方呎，套三房連士多房間隔，望海景，放盤約1個月，原開價1,300萬元，經議價後減價72萬元或約5.5%，終以1,228萬元交吉沽出，實用呎價約16,753元，成交價較對上同類成交低15%，原業主於2002年3月以約439.2萬元購入，持貨18年帳面獲利約788.8萬元，物業升值約1.8倍。

●西灣河鯉景灣8座低層E室，實用面積536方呎，兩房則王間隔，向西南，望內園景，由於業權人於單位內因病過身，業主調低叫價至910萬元，最終以875萬元易手，實用呎價16,325元，成交價較市價約1,050萬元，低約17%，原業主於1996年5月以323萬元買入，持貨24年，帳面獲利552萬元，單位升值171%。

●西灣河嘉亨灣3座中層C室，實用面積1,326方呎，三房戶連工人房間隔，望海景，獲外區租客以47,000元租入，實用呎租約35.4元。

●北角建康花園高層B室，單位實用面積為496方呎，三房間隔，買賣雙方議價後由900萬元減至以約875萬元成交，實用呎價約17,641元，原業主於1998年4月以約365萬元購入，是次轉售帳面獲利約510萬元，物業升值約140%。

●鴨脷洲深灣軒2座高層相連戶，實用面積971方呎，四房間隔，以1,730萬元易手，實用呎價17,817元，原業主於2009年以370萬元、及2015年以600萬元買入，帳面獲利760萬元，單位升值78%。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣宇晴軒5座高層B室，實用面積約464方呎，兩房間隔，享園林景，近日終獲新界區換樓客以810萬元承接，實用呎價約17,457元，折合建築面積呎價約12,837元，原業主在2007年11月以約263萬元買入，持貨約12年轉手帳面獲利約547萬元，賺價約2.1倍。

●長沙灣泓景臺6座中層H室，實用面積469方呎，兩房間隔，最初開價838萬元，現微減10萬元，以828萬元成交，實用呎價17,655元，原業主於2009年4月以295萬元入市，持貨近11年，帳面獲利533萬元離場，單位期內大幅升值1.8倍。

●大角咀港灣豪庭7座中層E室，實用面積367方呎，採兩房間隔，望內園景，剛以660萬元易手，實用呎價17,984元，新買家為上車客，考慮片刻即決定入市自用，原業主於2010年12月以320萬元買入，持貨逾9年帳面獲利340萬元離場，單位期內升值106%。

●觀塘居屋樂雅苑D座中層1室，實用面積約483方呎，兩房兩廳間隔，望內園景，早於去年11月以620萬元放盤，及後本月初減至550萬元，而近日獲買家議價並斥資543萬元購入，累減77萬元或約12%，實用呎價約11,242元。

●將軍澳天晉3座連平台戶，實用面積528方呎，連443方呎平台，屬兩房設計，吸引港島客承接自用，成交價1,150萬元，實用呎價21,780元，原業主於2013年1月以604.67萬元購入，是次轉手帳面獲利545.33萬元，升值9成。

●將軍澳中心3座中層C室，實用面積約680方呎，套三房間隔，望海景，去年12月叫價1,100萬元放售，經議價後減價52萬元或約5%，終以1,048萬元交吉沽出，實用呎價約15,412元，原業主約於2007年4月以約360萬元購入，持貨約13年帳面獲利約688萬元，物業升值約2倍。

－－－－－－

新界區

●馬鞍山新港城C座高層6室，實用面積321方呎，兩房間隔，開價約608萬元，議價後以585萬元易手，實用呎價18,224元，新買家為用家，原業主於2014年以355萬元購入，持貨5年沽出帳面獲利約230萬元，單位升值約64.8%。

●元朗錦綉花園L段4街雙號屋，實用面積848方呎，以980萬元沽出，實用呎價11,557元，原業主於2001年以217.5萬元買入上址，持貨約19年，是次轉手帳面獲利約762.5萬元，單位期內升值3.5倍。

●元朗PARK YOHO Sicilia第1B座低層D室，實用面積326方呎，開放式間隔，望市景，獲同區租客以11,000元租入，實用呎租約33.7元，業主於2016年8月以353.46萬元購入，按買入價計算，租金回報約3.7厘。

●屯門䨇寓低層北翼C室，實用面積389方呎，一房間隔，剛以12,500元租出，實用呎租32元，新租客為一對年輕夫婦，見農曆新年將至，快速拍板租入單位，趕及新年前遷入，業主則於2016年11月以530萬元一手購入上址，現租出單位，租金回報約2.8厘。

●荃灣樂悠居低層17室，實用面積約420方呎，兩房間隔，望開揚城市景，放盤約3周，業主原開價640萬元，經議價後微減4萬元或約0.6%，終以636萬元沽出，實用呎價約15,143元，原業主於2007年3月以約177萬元購入，持貨約13年轉手帳面獲利約459萬元，物業升值約2.6倍。

－－－－－－