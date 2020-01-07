【一圖睇明】特朗普搞中東　曲線經濟打壓中國？

美國總統特朗普一石激起千層浪！中東局勢變幻莫測，受影響的不只是該地區，連帶亞洲區也會被牽連，油價若持續急飆，恐導致中國及印度通脹升溫，令經濟捲入滯脹旋渦。

外國傳媒報道，亞洲的石油買家愈來愈擔心，伊拉克捲入美國和伊朗之間不斷惡化的爭端，可能會擾亂這個重要中東供應國的發貨。

消息人士透露，最少有5名中國和印度的買家表示，由於伊拉克品質的石油原本就供不應求，這個石油輸出國組織(OPEC)第2大產油國供應減少，後果可能尤其具挑戰性。

雖然伊拉克的石油生產沒有受到實質威脅，但美國總統特朗普周日(5日)晚間威脅，如果伊拉克執行議會的投票結果將外國軍隊驅逐出境，就會對其實施嚴厲制裁。針對伊朗的貿易措施已導致來自這個伊斯蘭共和國的供貨變成涓涓細流。

伊拉克過去5年，將產量提高了大約50%，是亞洲最可靠的中東供應商之一，但在一名伊朗頂級指揮官上周五(3日)在巴格達國際機場附近被殺後，伊拉克也被拖入了美國和伊朗之間不斷升級的爭端。伊拉克議會譴責無人機襲擊侵犯了其主權。

伊拉克的旗艦產品巴士拉輕質原油是一種中質含硫原油，特別受到亞洲煉油廠的追捧，而美國對伊朗的制裁和墨西哥產量下降，已導致其供應相對短缺。同時，由於替代油品生產國委內瑞拉受到限制，品質稍低的巴士拉重質原油也有需求。

安迅思駐上海的大宗商品分析師李莉表示，中國一直非常依賴伊拉克的供應，過去幾個月，伊拉克一直是3大供應商之一。(本文附圖)

【油價上升尤其影響亞洲】

資料顯示，全球每日原油需求約1億桶，單是亞太區就佔了逾35%，惟亞太區是全球產油量最小的地區，佔環球總產量不足10%，故區內經濟表現很視乎油價。舉例來說，只要布蘭特期油每上升10美元，印度國內生產總值料會減少0.4個百分點，就該國去年第3季經濟增長放緩至4.5%而言，一旦油價急飆，「穿四」的機會十分大。

【花旗：中國1月通脹恐達5%】

花旗認為，在當前油價飆升的情況下，中國本以大幅攀升的通脹將進一步向上，惟這種漲勢不會持久，可能也不會影響2020年的貨幣政策寬鬆步伐。

花旗指出，隨着油價上漲，加上較低的比較基數推動汽車燃料、石化產品和塑料包裝等其他副產品的成本上揚，中國1月通脹將達到5%。

由於中國嚴重依賴外國石油供應，隨着進口成本上升的影響波及到下游部門，1月生產者價格指數(PPI、即貨物出廠價格)也有可能止跌回升。

中國去年12月通脹數據將於周四(1月9日)發布。

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