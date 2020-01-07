【市後重點睇】人民幣升至6.9352　道期靠穩

美匯指數報96.75；離岸人民幣(CNH)高見6.9352；港匯漲至7.7694的近3年高位後回順至7.7750；美元兌日圓處108.35；歐元見1.1175；英鎊報1.3149。金價於1,570美元水平爭持。布油於68美元關上落，紐油暫低見62.3美元。道指期貨靠穩。

-恒大曾挫逾5%，在建項目暫時停工。

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