【深度解構】咪瞓身入市　華爾街列今年9大憂慮

踏入今年，環球股市原本充滿一片樂觀情緒，但中東局勢於1月3日(上周五)急轉直下，令唱好前景的分析員和專家大失預算。儘管瑞銀策略員認為，個別地缘政治風險不足以持續推低股市，但事件揭示市場其實充滿隱憂，包括估值高企及經濟擴張周期或臨近尾聲的憂慮。以下是有機會突然拖累全球股市的因素：

【1、盈利增長失去動力】

很多美企包括嘉年華郵輪、聯邦快遞，以及Nike，最近先後調低盈利預測，倘趨勢持續，恐未能支持現時高企的估值。美國銀行股票及衍生工具策略師Savita Subramanian上周警告，當前牛市有見頂迹象，認為在缺乏穩固的盈利增長下，股市表現可能受到拖累。

【2、不少股份估值被高估】

美股標指的預測市盈率一般是15倍，但目前是18倍，而帶領股市攀升的增長股特別是Facebook、亞馬遜等科技巨企，估值是一眾股份中最高。摩根士丹利策略員威爾遜上月指出，股市最大風險依然是增長股，並相信投資者轉吸價值股的情況今年將會持續。

【3、企業債台高築】

儘管企業債台高築並非現時市場憂慮，但金融海嘯後短短十年，美國非銀行企業債務逼近10萬億美元，較2009年低位高出約50%，情況值得關注。瑞銀指出，若美股盈利及經濟增長呆滯，製造業繼續疲弱，美股今年將面臨企業信貸評級下降潮。

【4、孳息曲線倒掛】

美債孳息曲線於去年夏天出現「倒掛」(即短債息高於長債息)，乍現經濟衰退凶兆。MKM首席經濟師及策略員Michael Darda警告，一些華爾街好友錯誤解讀該指標，以為孳息曲線不再倒掛顯示經濟出現「軟着陸」。惟他指出，孳息曲線並非一項即時的衰退指標，一般跑在經濟周期之前12個月。

【5、經濟或較預期弱】

大部分經濟師均認為，美國今年不會出現衰退。不過，野村認為，經濟擴張期踏入第11年，財政及稅改對經濟的刺激效應亦減退。相比之下，不明朗的營商環境正增加，遏抑投資，繼而拖累經濟。Bespoke Investment創辦人Paul Hickey表示，美股牛市告終的其中一個原因可能是油價急升，導致經濟衰退。

【6、通脹急升】

中東局勢緊張刺激油價上漲，加上美國失業率低企帶來工資上升壓力，可能迫使企業加價。Bannockburn Global Forex首席市場策略員錢德勒預期，這足以對市場而非聯儲局造成通脹恐慌。

【7、聯儲局可能變動利率】

聯儲局主席鮑威爾之前暗示，利率一段時間內將維持不變，惟一旦通脹急升，將迫使當局加息，令超低利率環境告一段落，亦使高負債企業的負擔加重。與此同時，若衰退風險促使聯儲局減息，而減息行動又被視為緊急措施，投資者可能對經濟失去信心，並推低股市。

【8、美國政局紛亂】

美國總統特朗普面臨國會彈劾聆訊之際，上周的中東軍事行動如今再受到民主黨議員的質疑，紛亂的政局或削弱美國消費者的信心。Loop資本市場分析員預期，今年美國大選比2016年更具爭議性，勢打擊零售業銷情。

【9、中美貿易戰未結束】

最後，即使特朗普承諾本月15日簽署中美首階段貿易協議，但市場普遍預期，雙方緊張的關係今年會持續下去。Vital Knowledge Media創辦人Adam Crisafulli相信，貿易相關的樂觀情緒不會再刺激股市，因目前需要實質增長或盈利改善才可支持股市進一步上升。

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