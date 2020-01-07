中國上月外匯儲備微升至3.1萬億美元

中國人民銀行(即中國央行)公布，去年12月外匯儲備31,079.2億美元，稍低於預期31,100億美元，惟高於去年11月30,955.91億美元。

外匯局指出，上月外匯市場供求延續基本平衡格局，主要受全球貿易局勢、主要國家央行貨幣政策立場、英國大選等因素影響，同時加上國際金融市場上美匯指數、主要國家債券價格有所下跌，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，總結外匯儲備規模小幅上升。

當局又指，2019年全年，面對風險挑戰明顯上升的複雜局面，中國主要宏觀經濟指標保持在合理區間，經濟增長保持韌性，增長動力持續轉換。在此基礎上，外匯市場運行保持總體穩定，國際收支呈現基本平衡格局，外匯儲備規模穩中有升。

往前看，全球政治經濟不確定因素依然較多，國際金融市場波動性可能加大，但中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，並將堅持以供給側結構性改革為主線，以改革開放為動力，推動高質量發展，保持經濟運行在合理區間，這將為外匯儲備規模總體穩定提供支撐。

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