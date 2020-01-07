全球經貿戰：又觸礁？中方確認三大農產品配額不會調整
2020年01月07日 16:23
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中國加大採購美國農產品，被視為兩國達成首階段貿易協議的重要部分。內媒報道，中美經貿談判成員、中農辦副主任韓俊確認，三大主糧入口配額不會調整。
三大主糧包括小麥、玉米和大米，此前有猜測玉米進口配額會提高甚至放開。
韓俊在參加清華「三農」論壇2020期間表示：「這是全球配額。我們不會為了一個國家調整。」事實上，中國對大豆進口早已完全放開，仍對三大主糧入口實行配額管制，配額內實施1%低關稅，配額外關稅則為65%。
去年12月美國政府表示已與中國達成首階段貿易協議，並稱中國將「很快」購買500億美元的農產品。中國官員尚未證實確切數字，分析師也懷疑能否達到如此大的數量。
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