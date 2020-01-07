新產品！投資美國料收息4.5至5厘　約7800元入場

滙豐環球投資管理在香港推出基金產品，具非保證每月派息，預計年息介乎4.5至5厘。有關基金配置於多元資產，其中將至少70%的資產投資於美國股票、美國高收益債券及美國投資級別債券。基金今日起接受認購，投資門檻為1,000美元。

滙豐環球投資管理環球首席策略師Joseph Little表示，2020年受美國聯儲局的寬鬆政策，加上消費開支強勁支持，美國經濟有望保持長期增長趨勢，加上相對強勁的利潤增長支持下，美國投資市場仍具吸引力。

該公司香港及中國分銷業務銷售主管白韋恩指，從去年第四季度起，投資者的風險偏好開始上升，對固定收益以外的個別資產生興趣，尤其是波動性較低的多元資產。在當前利率低企且市場不確定性持續的環境中，繼續投資並盡可能分散風險至關重要。

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