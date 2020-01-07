【fb直播】恒指二萬八關真係好硬淨？

恒指終止兩個交易日跌勢，周二(7日)最多反彈接近250點！意味二萬八關企得穩？有望再挑戰二萬九關？農曆新年長假前，股民應該點執倉？

隔晚油股受壓，三桶油股價跟隨回落！中東緊張局勢未緩和，若然睇好今年國際油價表現，趁回買番兩手有冇So?

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